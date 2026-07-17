Лионель Месси поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата мира — 2026, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией. Игра пройдёт 19 июля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 22:00 по московскому времени.

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«Финал чемпионата мира — особенный матч. Поэтому я думаю, что он будет очень напряженным», — цитирует Лионеля Месси издание TycSports.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).