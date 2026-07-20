Трамп поздравил Испанию с победой на ЧМ-2026
Президент США Дональд Трамп сообщил, что поздравил Испанию с победой на ЧМ-2026 по футболу. Об этом американский лидер рассказал журналистам.
Напомним, Испания со счетом 1:0 обыграла Аргентину и во второй раз в истории завоевала трофей чемпионата мира.
"Я поговорил с Испанией и поздравил их с прекрасной командой", - цитирует РИА Новости заявление хозяина Белого дома.
Трамп добавил, что у него нет никакой напряженности в отношениях с Испанией или с кем-либо еще.
Президент США лично вручил победителям главный трофей чемпионата мира.
На церемонию награждения Испании и Аргентины вышли глава FIFA Джанни Инфантино, а также все три главы государств, принимавших матчи чемпионата мира: Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.
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