Трамп поздравил Испанию с победой на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поздравил Испанию с победой на ЧМ-2026 по футболу. Об этом американский лидер рассказал журналистам.

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Напомним, Испания со счетом 1:0 обыграла Аргентину и во второй раз в истории завоевала трофей чемпионата мира.

"Я поговорил с Испанией и поздравил их с прекрасной командой", - цитирует РИА Новости заявление хозяина Белого дома.

Трамп добавил, что у него нет никакой напряженности в отношениях с Испанией или с кем-либо еще.

Президент США лично вручил победителям главный трофей чемпионата мира.

На церемонию награждения Испании и Аргентины вышли глава FIFA Джанни Инфантино, а также все три главы государств, принимавших матчи чемпионата мира: Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.