Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой ЧМ в Катаре

— Присуждение Катару права проведения чемпионата мира было ошибкой. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого. Выбор был плохой. Я был ответственен за это решение, так как был президентом ФИФА в то время, — приводит слова Блаттера RMC Sport со ссылкой на Tamedia.