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8 ноября

Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой присуждение Катару права проведения ЧМ-2022

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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер назвал ошибкой присуждение Катару права проведения чемпионата мира 2022 года, отметив, что он несет ответственность за этот «плохой» выбор.

Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой ЧМ в Катаре
Фото: РИА Новости РИА Новости

— Присуждение Катару права проведения чемпионата мира было ошибкой. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого. Выбор был плохой. Я был ответственен за это решение, так как был президентом ФИФА в то время, — приводит слова Блаттера RMC Sport со ссылкой на Tamedia.

Также 86 летний функционер, руководивший ФИФА с 1998 по 2015 год, отметил, что ЧМ 2022 нужно было проводить в США.

— Было бы жестом мира, если бы два политических противника — США и Россия — организовали чемпионат мира друг за другом, — отметил Блаттер.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря.

Йозеф Блаттер,
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