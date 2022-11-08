ЧМ-2022: Катар обвиняют в спонсировании шпионажа личностей

За две недели до и без того спорного чемпионата мира по футболу в Катаре страна Персидского залива оказалась в центре нового спора, обвиняемого в шпионаже со стороны хакеров почти пятидесяти личностей в рамках организации соревнований.

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Согласно расследованию, опубликованному в воскресенье, 6 ноября, в британской ежедневной газете The Sunday Times, жертвами хакеров, нанятых для защиты репутации Катара, стали журналисты, юристы и даже бывший босс европейского футбола Мишель Платини, а также французский сенатор. Эти личности чаще всего становятся мишенью из-за своей работы или критической позиции в отношении награждения и организации чемпионата мира по футболу, который стартует 20 ноября.

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Среди лиц, на которых нацелена группа хакеров, базирующихся в Индии, есть, в частности, журналисты, такие как журналист Sunday Times Джонатан Калверт, который расследовал предполагаемые коррупционные маневры, которые привели к приписыванию теста в Катаре в 2010 году. Французский сенатор Натали Гуле, обвинившая Катар в финансировании «исламского терроризма», и венгерско-американский юрист Марк Сомос, подавший жалобу на правящую семью Катара в Высший совет ООН по правам человека.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини, в то же время великий защитник кандидатуры Катара на проведение чемпионата мира, также мог стать мишенью. Это должно было произойти незадолго до того, как его заслушало французское правосудие в рамках расследования подозрений в коррупции при присуждении чемпионата мира газовому эмирату. В ответ на заявления английской газеты г-н Платини сказал, что он «удивлен и глубоко потрясен».

«В расследовании четко указано, что клиент (хакеров) — хозяин следующего чемпионата мира: Катар», — пишут журналисты. Использование индийской группы хакеров могло быть осуществлено через бывших сотрудников британской полиции или разведки, которые сейчас работают в частном секторе, уточняет расследование Sunday Times. В заявлении, направленном AFP, катарский чиновник осудил «явно ложные и безосновательные» обвинения, которые основаны «на единственном источнике, который утверждает, что его клиентом был Катар, не предоставив ни малейших доказательств».

«Катар не будет сидеть сложа руки (...), и все имеющиеся в нашем распоряжении юридические варианты изучаются, чтобы гарантировать, что их лидеры будут привлечены к ответственности», — снова предупреждает он.