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1 час назад

Как добраться до Катара и сколько это стоит

Елена Прошина

Катар – одна из самых богатых стран мира, расположенная на Ближнем Востоке на побережье Персидского залива.

Как добраться до Катара и сколько это стоит
Фото: UnsplashUnsplash

Это арабское государство удовлетворит запросы любого туриста: здесь можно посетить конюшни времен Османской империи и полюбоваться скакунами, отправиться на дегустацию арабских напитков и закусок, потеряться на колоритных базарах, попробовать дайвинг и не только.

Осень – лучшее время для посещения Катара. Подробнее о том, как добраться до страны и сколько это будет стоить, – в материале "Рамблера".

Власти Катара упростили правила въезда для иностранных туристов, поэтому попасть в страну можно без визы. Достаточно иметь загранпаспорт со сроком действия не менее полугода.

Прямой рейс

Быстрее всего добраться до Катара прямым рейсом авиакомпании Qatar Airways из Москвы. Boeing 787-8 вылетает из Шереметьево в 16:35 и прибывает в столицу Катара Доху в 22:20. Время в пути займет около шести часов.

Стоит отметить, что авиакомпания Qatar Airways занимает первое место в рейтинге лучших авиакомпаний мира по версии британской консалтинговой компании Skytrax. В частности, путешественников на борту порадуют вкусная еда, десерты, а также бесплатные напитки (в том числе, спиртные).

Самый дешевый билет по маршруту Москва – Доха в ноябре обойдется в 59700 рублей. Обратный билет можно приобрести за 47147 рублей.

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Рейсы с пересадками

Добраться до Дохи из Москвы также можно с пересадкой в Стамбуле авиакомпанией Turkish Airlines.

Самый бюджетный билет по маршруту Москва – Стамбул – Доха на ноябрь стоит около 47 тысяч рублей. Обратный билет можно приобрести по цене 44 тысячи рублей.

Еще один альтернативный и самый недорогой вариант путешествия из Москвы в Доху – авиарейсы с пересадкой в Каире. В ноябре стоимость такого перелета авиакомпанией EgyptAir начинается от 38 тысячи рублей. Билет Доха – Каир – Москва можно приобрести за 34 тысячи рублей.

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