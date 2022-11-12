4 самых красивых места в Катаре

Каждый год Катар привлекает все больше туристов со всех уголков мира. И непроста: эта богатая страна отличается культурой, сервисом и, конечно, удивительными достопримечательностями.

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Подробнее о местах в Катаре, которые непременно стоит посетить – в материале "Рамблера".

Музей исламского искусства

Alex Sergeev/commons.wikimedia.org

Один из главных музеев Дохи поражает посетителей лаконичностью и острыми формами еще до того, как они входят внутрь. Здание было построено в 2007 году американским архитектором Рафаэлем Виньоли.

Музейные коллекции насчитывают около 10 тысяч экспонатов: здесь и древние рукописи Корана, и редчайшие книги, и творения современных исламских художников.

Рынок Сук-Вакиф

Alex Sergeev/commons.wikimedia.org

Приехать в арабскую страну и не посетить базар – почти что преступление. Обязательно прогуляйтесь вдоль каменных улочек рынка Сук-Вакиф: здесь можно приобрести колоритные ковры, украшения, одежду, мебель, сувениры, а также специи и даже экзотических птиц. После шоппинга тут же можно отдохнуть в одном из ресторанов и понаблюдать за местными жителями.

Этнографическая деревня «Катара»

Alex Sergeev/commons.wikimedia.org

Это место неспроста красуется чуть ли не во всех туристических маршрутах. Деревня была создана с целью приобщения туристов к истории и культурному наследию Катара, и по сей день она отлично справляется с задачей. Здесь можно посетить выставочные галереи, театры, благоустроенный пляж, а также приобрести жемчуг местного производства.

Пещера Даль Аль-Мисфир

Alex Sergeev/commons.wikimedia.org