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6 часов назад

Сборная Аргентины огласила заявку на ЧМ-2022

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Сборная Аргентины объявила окончательную заявку на чемпионат мира в Катаре.

Сборная Аргентины огласила заявку на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В список попал и форвард Пауло Дибала, нападающий «Ромы» был под вопросом, так как ранее получил травму. Вратари: Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи, Франко Армани.

Защитники: Науэль Молина, Гонсало Монтиэль, Кристиан Ромеро, Херман Пецелья, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Николас Тальяфико, Хуан Фойт.

Полузащитники: Родриго де Пауль, Леандро Паредес, Алексис МакАллистер, Гвидо Родригес, Алехандро Гомес, Энцо Фернандес, Эсекьель Паласиос.

Нападающие: Анхель Ди Мария, Пауло Дибала, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа.

Чемпионат мира в Катаре запланирован с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

ЧМ-2022,Науэль Молина,Франко Армани,Хуан Фойт,Маркос Акунья,Николас Тальяфико,Хоакин Корреа,Алехандро Гомес,Леандро Паредес,Николас Отаменди,Лионель Месси,
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