Сборная Аргентины огласила заявку на ЧМ-2022

Сборная Аргентины объявила окончательную заявку на чемпионат мира в Катаре.

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В список попал и форвард Пауло Дибала, нападающий «Ромы» был под вопросом, так как ранее получил травму. Вратари: Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи, Франко Армани.

Полузащитники: Родриго де Пауль, Леандро Паредес, Алексис МакАллистер, Гвидо Родригес, Алехандро Гомес, Энцо Фернандес, Эсекьель Паласиос.

Нападающие: Анхель Ди Мария, Пауло Дибала, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа.