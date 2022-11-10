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27 минут назад

Хорватия на ЧМ-2022 в Катаре: состав команды, с кем сыграет, попал ли в заявку Ловрен

Чемпионат.comиещё 2

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все 32 сборные должны объявить составы на турнир до 14 ноября включительно. Максимальное количество футболистов в заявке — 26.

Назван состав сборной Хорватии на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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Сборная Хорватии уже опубликовала окончательную заявку. Она выглядит следующим образом.

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»).

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марсело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Майер («Ренн»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»).

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливайя («Хайдук» Сплит).

На групповом этапе сборная Хорватии выступит в квартете F. Её соперники — Бельгия, Марокко и Канада.

ЧМ-2022,Ивица Ивушич,Мартин Эрлич,Иво Грбич,Ловро Майер,Мислав Оршич,Никола Влашич,Йосип Юранович,Борна Баришич,Бруно Петкович,Доминик Ливакович,Андрей Крамарич,Иван Перишич,Марио Пашалич,Марко Ливайя,Лука Модрич,Матео Ковачич,Марсело Брозович,Динамо,Реал,Зенит,
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