Сборная Бельгии объявила состав на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Бельгии объявила свою заявку на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре. Турнир пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Решение проводить мундиаль зимой обусловлено чрезмерной жарой в Катаре летом.