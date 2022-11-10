ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

Сборная Бельгии объявила состав на ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат.comиещё 1

Сборная Бельгии объявила свою заявку на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре. Турнир пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Решение проводить мундиаль зимой обусловлено чрезмерной жарой в Катаре летом.

Сборная Бельгии объявила состав на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Состав сборной Бельгии на ЧМ-2022:

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Коэн Кастельс («Вольфсбург»).

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Ян Вертонген («Бенфика»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер»), Артур Теате («Ренн»), Тимоти Кастань («Лестер Сити»), Тома Мёкнье («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Янник Феррейра Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Лестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Боруссия» Дортмунд), Эден Азар («Реал»), Торган Азар («Боруссия» Дортмунд), Леандро Троссард («Брайтон»), Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Амаду Онана («Эвертон»).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Жереми Доку («Ренн»), Миши Батшуайи («Фенербахче»), Луа Опенда («Ланс»).

ЧМ-2022,Тимоти Кастань,Коэн Кастельс,Янник Феррейра,Леандер Дендонкер,Леандро Троссард,Ханс Ванакен,Юри Тилеманс,Симон Миньоле,Тоби Алдервейрелд,Ян Вертонген,Эден Азар,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители