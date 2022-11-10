Актер Баринов рассказал, за кого будет болеть на ЧМ в Катаре

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов заявил «Матч ТВ», что на предстоящем чемпионате мира по футболу в Катаре будет поддерживать Сербию и Францию.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях, в том числе от чемпионата мира в Катаре, на неопределенный срок из за ситуации на Украине. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству «Россотрудничество» призвало россиян болеть на предстоящем чемпионате мира за сборную Сербии.

— Конечно, буду наблюдать за чемпионатом мира. Готов поддержать сербов, они мне симпатичны. Но болеть буду за Францию. Почему? Не знаю, нравятся они мне. Плюс они у нас (на ЧМ 2018 в России) стали чемпионами, а для их тренера и его штаба турнир в Катаре станет последним…

Особо не выбирал любимую команду. Но вообще посмотрю по турниру. Знаете, часто появляется команда, которая начинает показывать футбол, который ты не ждал, и ей симпатизируешь. За чемпионатом мира в принципе интересно наблюдать. Конечно, грустно, что не сыграем. Надо свой создавать! Сербов буду поддерживать, — сказал Баринов «Матч ТВ».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.