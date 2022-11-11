Состав сборной Англии на ЧМ-2022 разочаровал болельщиков

Как думаете, Гарет Саутгейт ошибся?

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Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2022. Гарет Саутгейт выбрал 26 футболистов, и только один из них – Джуд Беллингем – играет не в английской Премьер-лиге. В окончательный состав попали 26 игроков, в том числе защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр. В британских СМИ уже недовольны решением главного тренера национальной сборной и высказывают ему свои претензии касательно окончательного списка.

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Кого Саутгейт не взял на ЧМ-2022?

За пределами состава оказалось много игроков, которые не помешали бы другим сборным. Так, например, Гарет Саутгейт не нашёл места в атаке для Джейдона Санчо («МЮ») и Тэмми Абрахама («Рома»). Последний, кстати, недавно получил критику за свою форму от главного тренера Жозе Моуринью. Не нашлось места и чемпиону Италии – 2022, защитнику «Милана» Фикайо Томори, а также полузащитнику «Тоттенхэма» Райану Сесеньону.

У сборной Англии много травм – турнир пропустят Рис Джеймс, Бен Чилуэлл (оба – «Челси») и Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»). Вместо них Гарет Саутгейт взял Конора Галлахера («Челси»), Конора Коуди («Эвертон») и Каллума Уилсона («Ньюкасл Юнайтед»). На троих эти парни провели всего 18 матчей за сборную Англии. Ещё одна важная особенность состава: Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») – единственный левый защитник.

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Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл Юнайтед»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба — «Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»);

Реакция Англии на окончательный состав сборной

За такой состав Саутгейт попал под раздачу. Некоторые СМИ и болельщики предъявили за вызов в Катар Эрика Дайера и Гарри Магуайра. Защитнику «Тоттенхэма» припоминают ошибки, которые он допустил в последних матчах, а игрок «МЮ» провёл всего четыре игры в АПЛ.

Один из болельщиков сборной Англии Ричи Брэдфорд написал: «Выбор Эрика Дайера и Гарри Магуайра вместо Томори — это преступление». Другой добавил: «Коуди — это хорошо, но выбор Дайера и Магуайра вместо Томори — это плохо».

Пользователь с ником Nath тоже недоволен: «Дайер и Магуайр вместо Томори и Рашфорд вместо Тони — не что иное, как позор. Единственный положительный момент — это Мэддисон».

Пользователь с ником JaeBoogieee бесится ещё больше: «Значит, ты говоришь мне, что Томори не лучше Дайера, Коуди или Магуайра… Да ладно, чувак, ты шутишь».

«Даже Роб Холдинг должен был быть в самолёте, потому что он намного лучше, чем Дайер и Магуайр», – написал пользователь hermanseko, сопроводив свой пост смеющимся смайликом.

И ещё один комментарий от пользователя с ником KNAC: «Магуайр, Коуди и Дайер, отправляющиеся на чемпионат мира, вместо Томори, Гехи и даже Смоллинга, – вот почему я не верю, что эта страна преуспеет в чём-либо».

Издание The Independent выпустило статью «Сборная Англии на ЧМ-2022: пять самых больших промахов перед Катаром», в которой рассказало об игроках, которые могли бы поехать на мундиаль. В текст попали уже некоторые названные футболисты – Тэмми Абрахам, Айван Тони, Фикайо Томори, Джеймс Уорд-Праус и Джаррод Боуэн.

После объявления состава главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил перед журналистами и объяснил попадание и непопадание некоторых игроков. Приводим его цитаты:

«Мэддисон хороший игрок, мы всегда это говорили. Думаем, он может дать нам что-то отличное от других атакующих игроков, которые у нас есть. Нам нравится тот факт, что он находит свободные пространства для передач. В наши дни недостаточно игроков играют вперёд. А его дальние удары просто выдающиеся».

«Почему Магуайр вместо Томори? Мы не думаем, что молодые игроки обороны сделали достаточно, чтобы вытеснить старших товарищей. И да, я уверен, что Магуайр один из наших лучших центральных защитников. Все мы знаем в команде, что у нас есть много игроков, которые были на крупных турнирах, выступали на этом уровне и знают, что от них требуется. У нас есть другие игроки, которые в данный момент играют хорошо и находятся в форме, и нам нужно было сбалансировать это, когда мы выбирали состав нашей команды».