Бывший игрок сборной Бразилии яростно раскритиковал выбор игроков на ЧМ-2022

Бывший футболист бразильской сборной Нето, выступавший за нее с 1988 по 1993 год, удивлен выбором главного тренера Тите. Стоит отметить, что отсутствие в заявке Габигола расстроило очень многих в Бразилии, и Нето - не исключение. Особенно он удивлен тем, что вместо Габигола в команду включили Габриэла Мартинелли из «Арсенала».