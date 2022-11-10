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11 часов назад

Бывший игрок сборной Бразилии яростно раскритиковал выбор игроков на ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Бывший футболист бразильской сборной Нето, выступавший за нее с 1988 по 1993 год, удивлен выбором главного тренера Тите. Стоит отметить, что отсутствие в заявке Габигола расстроило очень многих в Бразилии, и Нето - не исключение. Особенно он удивлен тем, что вместо Габигола в команду включили Габриэла Мартинелли из «Арсенала».

Бывший игрок сборной Бразилии яростно раскритиковал выбор игроков на ЧМ-2022
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

- Мартинелли - да кто онй такой? Он забивает пять голов за сезон. Это стыд, отсутствие уважения. Тите не заслуживает своего места. Позвать Мартинелли и проигнорировать Габигола? Это худшее решение за всю историю сборной, - кипит Нето, слова которого цитирует Os Donos da Bola.

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