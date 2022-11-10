Аршавин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 в Катаре

Бывший нападающий ФК «Зенит» Андрей Аршавин рассказал в интервью порталу «Спорт-экспресс» о своем отношении к чемпионату мира по футболу в Катаре. Он заявил, что будет болеть за Бразилию.

Фото: ТАСС ТАСС

Аршавин рассказал, что планирует смотреть чемпионат мира по футболу. Он отметил, что будет болеть за Бразилию.

Футболист уточнил, что с некоторой долей вероятности будет «следить за какими-то персоналиями, которые проявят себя во время турнира».

Он подчеркнул, что ранее его фаворитами были французская и бразильская команды, но французы потеряли слишком много игроков. Соответственно, им будет сложно.