ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+19° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
25 минут назад

Аршавин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 в Катаре

Илья Родин

Бывший нападающий ФК «Зенит» Андрей Аршавин рассказал в интервью порталу «Спорт-экспресс» о своем отношении к чемпионату мира по футболу в Катаре. Он заявил, что будет болеть за Бразилию.

Аршавин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: ТАССТАСС

Аршавин рассказал, что планирует смотреть чемпионат мира по футболу. Он отметил, что будет болеть за Бразилию.

Футболист уточнил, что с некоторой долей вероятности будет «следить за какими-то персоналиями, которые проявят себя во время турнира».

Он подчеркнул, что ранее его фаворитами были французская и бразильская команды, но французы потеряли слишком много игроков. Соответственно, им будет сложно.

Кроме того, признался Аршавин, он будет ждать «сюрприза от какой-нибудь африканской сборной».

ЧМ-2022,Андрей Аршавин,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители