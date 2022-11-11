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44 минуты назад

Боярский сравнил предстоящий ЧМ по футболу с керлингом

Газета.Ru

Народный артист России Михаил Боярский заявил, что без сборной России предстоящий чемпионат мира в Катаре для него не имеет значения.

Боярский сравнил предстоящий ЧМ по футболу с керлингом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Смотреть буду только для того, чтобы не выпасть из обоймы болельщиков. Но болеть ни за кого не буду, пускай коллективный Запад сражается между собой, а я собираюсь просто посмотреть на красивую игру, если таковая будет, и сделаю это с уважением. Несмотря на то, что чемпионат мира – это событие, без нашей команды он не имеет никакого значения. Я посмотрю на это действо как на керлинг», — передает слова Боярского «Петербургский дневник».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.

17 ноября сборная России проведет свой товари

Михаил Боярский,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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