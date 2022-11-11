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1 час назад

Опубликован окончательный состав сборной Сербии на ЧМ-2022

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Сборная Сербии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Опубликован окончательный состав сборной Сербии на ЧМ-2022
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Итоговая заявка сборной Сербии: Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»). Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхиня Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхиня Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»). Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба — «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК). Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александр Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радоньич («Торино»).

Сербия в группе G сыграет со Швейцарией, Бразилией и Камеруном.
Марко Дмитрович,Неманья Радоньич,Урош Рачич,Душан Влахович,Никола Миленкович,Милош Велькович,Филип Джуричич,Ваня Милинкович-савич,Филип Младенович,Лука Йович,Филип Костич,Неманья Гудель,Дарко Лазович,Александр Митрович,Марко Груич,Сергей Милинкович-савич,Стефан Митрович,Предраг Райкович,Душан Тадич,Андрия Живкович,
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