Футболист сборной Саудовской Аравии исключен из ЧМ-2022 из-за скандала

Нападающий сборной Саудовской Аравии Фахад аль Муваллад был исключен из состава национальной команды, которая готовится принять участие в ЧМ 2022 в Катаре, сообщает L'Équipe.

Фото: © Francois Nel / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru © Francois Nel / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Отмечается, что футболист был исключен из итоговой заявки в качестве меры предосторожности. В марте 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило его на 18 месяцев из за положительного результата теста на фуросемид. Данный препарат маскирует присутствие в организме других препаратов.Арбитраж Саудовской Аравии смягчил приговор, что могло бы позволить футболисту сыграть на чемпионате мира. Однако федерация Саудовской Аравии сослалась на апелляцию Спортивного арбитражного суда (CAS) и решила исключить Аль Муваллада из состава сборной в качестве меры предосторожности после консультации со своим юридическим отделом и адвокатом.

Главный тренер национальной сборной Эрве Ренар заменил форварда на Навафа Аль Абеда.

Саудовская Аравия 22 ноября сыграет с Аргентиной в своем первом матче на турнире, 26 ноября — с Польшей, а 30 ноября — с Мексикой.