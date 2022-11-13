Футболист сборной Саудовской Аравии исключен из ЧМ-2022 из-за скандала

Нападающий сборной Саудовской Аравии Фахад аль Муваллад был исключен из состава национальной команды, которая готовится принять участие в ЧМ 2022 в Катаре, сообщает L'Équipe.
Отмечается, что футболист был исключен из итоговой заявки в качестве меры предосторожности. В марте 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило его на 18 месяцев из за положительного результата теста на фуросемид. Данный препарат маскирует присутствие в организме других препаратов.Арбитраж Саудовской Аравии смягчил приговор, что могло бы позволить футболисту сыграть на чемпионате мира. Однако федерация Саудовской Аравии сослалась на апелляцию Спортивного арбитражного суда (CAS) и решила исключить Аль Муваллада из состава сборной в качестве меры предосторожности после консультации со своим юридическим отделом и адвокатом.
Главный тренер национальной сборной Эрве Ренар заменил форварда на Навафа Аль Абеда.
Саудовская Аравия 22 ноября сыграет с Аргентиной в своем первом матче на турнире, 26 ноября — с Польшей, а 30 ноября — с Мексикой.
Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».Источник:L`Equipe