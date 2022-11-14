Три экс-игрока РПЛ - в заявке сборной Ирана на ЧМ-2022

Сборная Ирана стала очередным участником чемпионата мира – 2022, объявившим окончательную заявку на турнир. Примечательно, что в данным список были включены три бывших представителя Российской премьер-лиги - Саид Эззатоллахи, Милад Мохаммади и Сердар Азмун.