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58 минут назад

Сборная Мексики объявила состав на чемпионат мира 2022 года

Чемпионат.comиещё 1

Сборная Мексики по футболу объявила окончательную заявку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Сборная Мексики объявила состав на чемпионат мира 2022 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Альфредо Талавера («Хуарес»), Родольфо Кота («Леон»).

Защитники: Хорхе Санчес («Аякс»), Кевин Альварес («Пачука»), Нестор Араухо («Америка»), Хоан Васкес («Кремонезе»), Эктор Морено («Монтеррей»), Сесар Монтес («Монтеррей»), Херардо Артеага («Генк»), Хесус Гальярдо («Монтеррей»).

Полузащитники: Андрес Гуардадо («Бетис»), Эктор Эррера («Хьюстон»), Карлос Родригес («Крус Асуль»), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес («Пачука»), Эдсон Альварес («Аякс»), Орбелин Пинеда («Крус Асуль»), Луиш Ромо («Монтеррей»).

Нападающие: Алексис Вега («Гвадалахара»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Роберто Альварадо («Крус Асуль»), Уриэль Антуна («Гвадалахара»), Энри Мартин («Америка»), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»).

Сборная Мексики сыграет на чемпионате мира в одной группе с Польшей, Аргентиной и Саудовской Аравией.

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