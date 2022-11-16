Почему России не будет на ЧМ-2022 по футболу

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря; на ЧМ впервые за 36 лет пробилась сборная Канады, а вот российской национальной команды на турнире не будет. Почему - читайте в материале «Рамблера».

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ЧМ в Катаре: скандалы

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Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет на восьми стадионах. Их построили в пяти катарских городах - это Доха, Эр-Райян, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Лусаил.

По мере того, как подготовка к ЧМ близилась к концу, набирал обороты европейский бойкот турнира.

Решения о бойкоте приняли несколько городов Франции, в том числе Париж, Бордо, Лилль, Реймс, Страсбург и Марсель: там не будет официальных фан-зон и экранов для публичных трансляций матчей.

Сторонники бойкота выступают против экологических и социальных аспектов проведения ЧМ. Мэры городов заявили о нарушениях прав человека в Катаре при строительстве стадионов и ударе по экологии - стадионы посреди пустыни будут кондиционированными.

Еще одним скандалом стал недопуск России на ЧМ из-за украинского кризиса.

ЧМ и Россия

28 февраля FIFA и UEFA сообщили, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от участия в турнирах, проводимых организациями, «до дальнейшего уведомления».

«Футбол полностью сплочен и солидарен со всеми пострадавшими на Украине. Президенты FIFA и UEFA надеются, что ситуация на Украине улучшится быстро и значительно, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», - подчеркнули тогда в организациях.

Таким образом, Россия была исключена из числа участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира по футболу-2022. 24 марта российская команда должна была сыграть с Польшей в полуфинале плей-офф за право выступить на ЧМ. Польская сборная отказалась играть с РФ, как и другие возможные соперники россиян - Чехия и Швеция. В итоге Польша напрямую вышла в финал отборочного турнира, обыграла там Швецию и вышла на ЧМ.

Как говорил тогда главный тренер российской сборной Валерий Карпин, «сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением FIFA - значит ничего не сказать».

«Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды», - отметил Карпин.

Он выразил надежду, что санкции удастся поскорее отменить и российский футбол вернется на международную арену.

Нападающий «Динамо» Илья Каблуков отмечал, что опыт ЧМ «не заменить ничем и никогда», а в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что отстранение сборной РФ «противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу», является дискриминационным и бьет по множеству спортсменов, тренеров, сотрудников, а также по миллионам российских и иностранных болельщиков.

РФС подчеркнул, что оставляет за собой право обратиться в суд. Адвокат Александр Добровинский в беседе с «МАТЧ ТВ» называл шансы России в Спортивном арбитражном суде (CAS) невысокими.

«Не думаю, что у нас есть шансы в CAS. Сильнее позиция будет у стороны, которая будет ссылаться на форс-мажор. Это долгая история, которая никуда не приведет, никто матчи переигрывать не будет», - отмечал юрист.

CAS отклонил апелляции РФС на отстранение от турниров. В суде заявили, что соперники, отказавшиеся играть с Россией, получили бы технические поражения из-за несостоявшихся матчей и «целостность соревнований FIFA была бы серьезно подорвана».

CAS счел, что решения FIFA и UEFA были приняты из-за «непредвиденных и беспрецедентны обстоятельств». В суде подчеркнули, что российские футболисты и клубы не несут ответственности за украинский кризис, но неблагоприятное воздействие на российский футбол компенсируется «необходимостью безопасного и упорядоченного проведения турниров для других стран».

«Чемпионат» писал, что РФС также планирует взыскать компенсации из-за остановки спонсорских соглашений и приостановки выплат на детско-юношеские программы FIFA и UEFA.

Представительство Россотрудничества - Российский центр науки и культуры - предложил россиянам болеть на ЧМ за Сербию. В организации подчеркнули, что сербы традиционно поддерживают Россию «даже в самые непростые времена».