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1 час назад

Лионель Месси прибыл в Катар

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прибыл в Катар, где присоединится к своей команде для подготовки к чемпионату мира.

Лионель Месси прибыл в Катар
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лионель Месси присоединился к сборной Аргентины в Катаре

Месси прибыл в Абу-Даби вместе с аргентинскими игроками «Ювентуса» Анхелем Ди Марией и Леандро Паредесом.

Сборная Аргентины 16 ноября в товарищеском матче встретится с командой Объединённых Арабских Эмиратов. На групповой стадии команда Лионеля Скалони выступит в квартете С, её соперниками станут сборные Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Сборная Аргентины выигрывала чемпионат мира в 1978 и 1986 годах.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

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