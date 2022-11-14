«Толерантность и харам»: Запад обрушился на Катар перед ЧМ-2022

Сборная Дании поедет в Катар без жен, Германия – полетит на «толерантном самолете», а английские болельщики-геи с сожалением останутся дома.

Фото: nsn.fm nsn.fm

Российские футбольные болельщики, вынужденные вариться в собственном соку из-за санкций в отношении сборной и клубов, чуть было не забыли о стартующем 20 ноября в Катаре Чемпионате мира (ЧМ-2022).

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Впервые в истории ЧМ пройдет не летом, кроме того, это первый турнир ФИФА на Ближнем Востоке. Однако за несколько дней до его начала не утихают страсти вокруг нарушения прав человека и притеснения секс-меньшинств в Катаре. Журналисты отговаривают болельщиков от поездки на ЧМ-2022 в Катар

ЛИПА, ЖЕНЫ И ПЕСОК

Сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина должна была играть в марте «стыковые матчи» к Чемпионату мира, однако ее отстранили от них на фоне событий на Украине. Пропустит ЧМ, но уже из-за спортивного фиаско, действующий чемпион Европы, сборная Италия. Украина также не сыграет в Катаре из-за поражения в стыковом матче от Уэльса. Однако в Германии, Англии, Дании, США и других странах не утихает недовольство тем, что ЧМ пройдет в Катаре.

В частности, британская певица Дуа Липа сообщила, что не поедет в Катар для выступления на церемонии открытия главного футбольного турнира планеты.

«Ходят слухи, что я буду выступать на церемонии открытия чемпионата мира. Я не буду выступать и никогда не участвовала в каких-либо переговорах о выступлении. Я с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда он выполнит все обещания в области прав человека, данные им, когда он получил право принимать гостей», — пояснила Липа.

Между тем сборная Дании по футболу поедет в Катар без семей из-за нарушений прав человека в этой стране.

«Мы не хотим способствовать генерации прибыли для Катара, поэтому решили максимально сократить нашу туристическую активность. Раньше жёны и подруги игроков путешествовали с нами на крупные турниры, но в этот раз мы решили действовать иначе», — заявил менеджер Датского футбольного союза (DBU) Якоб Хойер.

О бойкоте ЧМ-2022 объявили шесть французских городов. В этой связи в Париже, Марселе, Страсбуре, Лилле, Реймсе и Бордо не будут организовывать массовых мероприятий, связанных с Чемпионатом мира. Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что лучше не давать проводить крупные турниры таким странам, как Катар.

«Нужно делать так, чтобы присуждение будущих международных турниров и организация были связаны со стандартами прав человека», - сказала министр, после чего Германия получила ноту протеста от Катара, где сочли эти заявления «неприемлемыми и провокационными».

При этом протесты начались еще весной.

В частности, в апреле немецкий художник Фолькер-Йоханнес Триб организовал перформанс перед штаб-квартирой ФИФА в Цюрихе. Там были выгружены 6500 мешков с песком в форме футбольных мячей, символизирующих количество рабочих-мигрантов, погибших при строительстве стадионов в Катаре. «Судьбоносный день!»

«ГЕИ – ЭТО ХАРАМ!»

Еще одной больной темой для западных спортсменов и болельщиков является отношение в Катаре к представителям ЛГБТ. Летом прошлого года российские болельщики обратили внимание на большое количество «радужной» символики, сопровождавшей матчи Евро-2020, проходившего в городах 11 стран. Однако на этот раз все будет по-другому.

«У нас все примут то, что они к нам приедут, но здесь они должны принять наши правила. Гомосексуализм — это харам (запрещенное греховное деяние – прим. НСН)», - сказал 8 ноября бывший катарский футболист Халид Салман в интервью немецкой телекомпании ZDF.

Официальный представитель ЧМ также назвал гомосексуализм следствием «нарушения работы мозга», чем вызвал новую волну гнева. Немецкая авиакомпания «Lufthansa» уже продемонстрировала «толерантный самолет», на котором сборная Германии полетит на Чемпионат мира. На нем изображены разноцветные обнимающиеся болельщики и футболисты разных полов и национальностей, а также надпись «Разнообразие побеждает».

Клубы ЛГБТ-болельщиков Англии и Шотландии уже отказались от поездки в Катар, с сожалением констатировав, что «придется болеть дома», отмечает BBC. А футболистка сборной Англии Бетани Мид призналась, что проведение ЧМ в Катаре «полностью противоречит тому, во что я верю и что уважаю».

«Хотя я буду болеть за футболистов, которые собираются играть, но с той минуты, как было объявлено о турнире в Катаре, я подумала, что это не лучшая идея. Мы живём в XXI веке, и вы влюбляетесь в того, в кого хотите. Неважно, кто это», - уверена Бет.

Месси заявил, что ЧМ в Катаре станет последним в его карьере Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер также называл ЧМ в Катаре ошибкой, указав при этом на корыстный интерес экс-президента УЕФА Мишеля Платини.

«Мы договорились в исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году, а США – в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника по очереди организовали мундиали. Однако за неделю до решающего конгресса ФИФА Платини позвонил мне и сказал, что наш план не будет реализован (…) Благодаря голосам Платини чемпионат мира достался Катару, а не США. Разумеется, речь шла и о деньгах. Через полгода Катар купил у Франции истребители на $14,6 млрд», - раскрыл схему Блаттер.