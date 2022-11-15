ЧМ-2022: кто не поедет в Катар

Все 32 сборные объявили составы на ЧМ-2022. 832 игрока примут участие в турнире. Однако, по мнению разных экспертов, журналистов и болельщиков, есть те, кто там должен быть, но его не взяли. Представляем вашему вниманию 11 игроков, которые не сыграют на предстоящем чемпионате мира.
Вратарь «Манчестер Юнайтед» сыграл 45 матчей за национальную команду. Де Хеа был в запасе на ЧМ-2014, а через четыре года провалился в России. Испанец пропустил шесть голов в четырёх матчах, а его сборная вылетела в 1/8 финала от России. Последний раз де Хеа защищал ворота национальной команды в октябре 2020 года в игре с Украиной (0:1). С тех пор вратарь провёл 20 матчей в запасе, а в 2022-м не попадал в заявку.
Кто вместо него: Дэвид Райа («Брентфорд»), Роберт Санчес («Брайтон»), Унай Симон («Атлетик»).
Карьера Силлессена – сплошное невезение. Он сыграл 63 матча за сборную Нидерландов, при этом не попал в заявку на Евро-2012, Евро-2016, ЧМ-2018 и пропустил из-за коронавируса Евро-2020. Вратарь, который перешёл в августе в «Неймеген» за игровой практикой, вновь не вошёл в список из 26 игроков. Похоже, пик Силлессена пришёлся на ЧМ-2014: тогда он выиграл бронзовые медали со своей сборной и помог обыграть Испанию, Австралию, Чили, Мексику, Коста-Рику и Бразилию.
Кто вместо него: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Ремко Пасвер («Аякс»), Андрис Нопперт («Херенвен»).
Кепа не впечатлил Луиса Энрике. Вратарь «Челси», на счету которого 11 матчей за сборную Испании, последний раз играл за национальную команду в октябре 2020 года в товарищеской встрече с Португалией. В этом сезоне Аррисабалага провёл 11 встреч, но пропустил первые шесть туров английской Премьер-лиги, так как сидел в запасе.
Кто вместо него: Дэвид Райа («Брентфорд»), Роберт Санчес («Брайтон»), Унай Симон («Атлетик»).
Защитнику «ПСЖ» можно объявлять о завершении карьеры в сборной. С момента его дебюта за национальную команду прошло 17 лет, и с тех пор он провёл за команду Испании 180 матчей. Рамос играл на всех чемпионатах мира и Европы с 2006 года, выиграл золото-2010 в ЮАР и дважды стал чемпионом Европы – в 2008 и 2012 годах.
Кто вместо него: Эрик Гарсия («Барселона»), Уго Гильямон («Валенсия»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).
Чемпион Италии, основной защитник «Милана» – но даже таким не нашлось места в сборной Англии. В 2019 году Томори дебютировал за национальную команду и провёл три матча (последний – летом 2022 года в Лиге наций с Италией).
Кто вместо него: Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Бен Уайт («Арсенал»).
Защитник дортмундской «Боруссии» сыграл 76 матчей за национальную команду. Хуммельс выходил на поле на Евро-2012, забил Португалии и Франции на ЧМ-2014 (где стал чемпионом мира), сделал голевую передачу в игре со Словакией на Евро-2016, провёл две встречи на ЧМ-2018 и четырежды появился на Евро-2020.
Кто вместо него: Армель Белла-Котчап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерман («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд).
Центральный защитник «Кристал Пэлас» – главный игрок обороны своей команды. В марте этого года Гехи дебютировал в составе сборной Англии в товарищеском матче со Швейцарией, а летом дважды вышел в Лиге наций. При нём англичане пропустили четыре безответных мяча в игре с Италией.
Кто вместо него: Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Бен Уайт («Арсенал»).
Тиль был в расширенном списке сборной Нидерландов. В сезоне-2021/2022 экс-спартаковец оформил 21+5 по «гол+пас» в 49 матчах за «Фейеноорд», в этом – 8+2 в 20 играх за ПСВ. Гус дебютировал за сборную в марте 2018 года, но с тех пор вышел на поле всего пять раз и отметился голом в отборе Евро-2020 в ворота Турции.
Кто вместо него: Хави Симонс (ПСВ), Стивен Бергёйс, Дави Классен (оба — «Аякс»).
Лучший бомбардир чемпионата России не попал даже в расширенный состав сборной Нидерландов. С лета прошлого года Промеса не вызывают в национальную команду. «Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не хотел вызывать Промеса, потому что он является подозреваемым в уголовном расследовании. Ван Гал не хотел, чтобы это мешало команде готовиться к матчам», — сказал нидерландский журналист Ян Де Грот в интервью «РБ Спорт».
Кто вместо него: Стивен Бергёйс, Стивен Бергвейн, Дави Классен (все – «Аякс»), Хави Симонс (ПСВ), Мемфис Депай («Барселона»), Винсент Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг, Коди Гакпо (оба — ПСВ), Ваут Вегорст («Бешикташ»), Ноа Ланг («Брюгге»).
После ухода из дортмундской «Боруссии» вингер потерял место в сборной Англии. Санчо сыграл 23 матча за национальную команду, три из которых на Евро-2020. Последнюю встречу за сборную полузащитник провёл в октябре 2021 года, когда оформил ассистентский дубль с Андоррой. После того как стало известно, что Санчо не поедет на ЧМ-2022, авиакомпания Ryanair потроллила игрока, не попавшего на турнир: «Мы всё равно доставим тебя куда угодно».
Кто вместо него: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — «Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси») и Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).
Форвард «Ливерпуля» играл только на ЧМ-2018. Тогда он провёл четыре матча, и с Мексикой ему хватило четырёх минут, чтобы забить гол. За сборную Бразилии Фирмино отметился 17 мячами в 55 встречах. Несмотря на то что Роберто не попал на ЧМ-2022, он положительно отреагировал на решение главного тренера:
Благодарю вас за все сообщения со словами поддержки. Чемпионат мира – мечта каждого игрока, я здесь не исключение. Могу оглянуться и поблагодарить бога за то, что он позволил мне жить этой мечтой, как и другим игрокам.
«Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная» (Книга пророка Исаии 26:3-4).
Пользуясь возможностью, хочу поздравить игроков, которые попали в итоговую заявку. Для меня всегда было, есть и будет честью представлять свою страну, особенно с тем даром, что дал мне Господь. Уверен, бог приберёг для меня лучшее.
Кто вместо него: Ришарлисон («Тоттенхэм»), Педро («Фламенго»), Габриэл Жезус («Арсенал»).