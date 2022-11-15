Стало известно, кто возглавит делегацию РФ на открытии ЧМ-2022 в Катаре

Главой российской делегации на открытии чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре станет помощник президента РФ Игорь Левитин. Об этом сообщает ТАСС.
Данную информацию подтвердил заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
Сборная России пропустит ЧМ-2022 в связи с отстранением от всех действующих турниров.
Вместо российской национальной команды в финал отборочного турнира вышла Польша, которая в стыковых матчах обыграла национальную команду Швеции.