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42 минуты назад

Левитин возглавит делегацию РФ на открытии ЧМ-2022 в Катаре

Москва24

Главой российской делегации на открытии чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре станет помощник президента РФ Игорь Левитин. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, кто возглавит делегацию РФ на открытии ЧМ-2022 в Катаре
Фото: m24.rum24.ru

Данную информацию подтвердил заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Сборная России пропустит ЧМ-2022 в связи с отстранением от всех действующих турниров.

Вместо российской национальной команды в финал отборочного турнира вышла Польша, которая в стыковых матчах обыграла национальную команду Швеции.

ЧМ-2022,Игорь Левитин,Михаил Богданов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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