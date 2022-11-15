Состав сборной Сербии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Сборная Сербии прошла отборочный турнир на Чемпионат мира по футболу в Катаре, обыграв в решающем матче сборную Португалии и заставив последнюю играть стыковые матчи.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

«Рамблер» рассказывает о том, кто сыграет за сборную Сербии в этом году и с кем она встретится на групповом этапе.

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История выступлений Сербии на Чемпионате мира по футболу

За время своего существования сборная Сербия смогла пройти отборочный турнир на Чемпионат мира по футболу дважды — в 2010 и в 2018 году, но оба раза не смогла выйти из группы в плей-офф. В 2006 году сборная Сербии и Черногории добралась до группового этапа чемпионата мира. В 1998 году Союзная Республика Югославия выходила в 1/8 финала. А вот команда Югославии выступала на самом первом Чемпионате мира, который прошел в 1930 году в Уругвае. Тогда Югославия дошла до полуфинала, проиграв победителю — Уругваю. Официально матч за третье место не проводился, и бронзовые медали получили не прошедшие в финал команды Югославии и США. Но команды все же сыграли неофициальный матч, в нем победа досталась Югославии.

На чемпионатах 1954 и 1958 года сборная Югославии выходила в четвертьфинал, в 1962 году заняла четвертое место, а в 1966 году дошла до финала, в котором уступила сборной Италии.

Zuma/TACC

Тренер сборной Сербии

Драган Стойкович возглавляет сборную Сербии с 2021 года, под его руководством команда пробилась на мундиаль, не проиграв ни одного отборочного матча — шесть побед и две ничьи. Причем в решающем матче Сербия выиграла у Португалии со счетом 2:1 и заставила последнюю зарабатывать путевку на чемпионат мира через стыковые матчи. Драгана Стойковича очень любят в Японии, где он в 2010 году привел к чемпионству родной клуб «Нагоя Грампус», в котором завершил карьеру футболиста и начал карьеру тренера. Кстати, ему помогал советами тренер Арсен Венгер, с которым японский клуб также становился чемпионом в 1995 году. Позже Арсен Венгер говорил, что видит Стойковича своим преемником в английском «Арсенале».

Состав команды

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

С кем играет сборная Сербии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

На групповом этапе сборная Сербии попала в группу G и сыграет со следующими командами: