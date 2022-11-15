ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
19 минут назад

Состав сборной Сербии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Елена Прошина

Сборная Сербии прошла отборочный турнир на Чемпионат мира по футболу в Катаре, обыграв в решающем матче сборную Португалии и заставив последнюю играть стыковые матчи.

Состав сборной Сербии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

«Рамблер» рассказывает о том, кто сыграет за сборную Сербии в этом году и с кем она встретится на групповом этапе.

Видео дня

История выступлений Сербии на Чемпионате мира по футболу

За время своего существования сборная Сербия смогла пройти отборочный турнир на Чемпионат мира по футболу дважды — в 2010 и в 2018 году, но оба раза не смогла выйти из группы в плей-офф. В 2006 году сборная Сербии и Черногории добралась до группового этапа чемпионата мира. В 1998 году Союзная Республика Югославия выходила в 1/8 финала. А вот команда Югославии выступала на самом первом Чемпионате мира, который прошел в 1930 году в Уругвае. Тогда Югославия дошла до полуфинала, проиграв победителю — Уругваю. Официально матч за третье место не проводился, и бронзовые медали получили не прошедшие в финал команды Югославии и США. Но команды все же сыграли неофициальный матч, в нем победа досталась Югославии.

На чемпионатах 1954 и 1958 года сборная Югославии выходила в четвертьфинал, в 1962 году заняла четвертое место, а в 1966 году дошла до финала, в котором уступила сборной Италии.

Zuma/TACC

Тренер сборной Сербии

Драган Стойкович возглавляет сборную Сербии с 2021 года, под его руководством команда пробилась на мундиаль, не проиграв ни одного отборочного матча — шесть побед и две ничьи. Причем в решающем матче Сербия выиграла у Португалии со счетом 2:1 и заставила последнюю зарабатывать путевку на чемпионат мира через стыковые матчи. Драгана Стойковича очень любят в Японии, где он в 2010 году привел к чемпионству родной клуб «Нагоя Грампус», в котором завершил карьеру футболиста и начал карьеру тренера. Кстати, ему помогал советами тренер Арсен Венгер, с которым японский клуб также становился чемпионом в 1995 году. Позже Арсен Венгер говорил, что видит Стойковича своим преемником в английском «Арсенале».

Состав команды

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

С кем играет сборная Сербии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

На групповом этапе сборная Сербии попала в группу G и сыграет со следующими командами:

  • Бразилия — Сербия, 24 ноября в 22:00
  • Камерун — Сербия, 28 ноября в 13:00
  • Сербия — Швейцария, 2 декабря в 22:00
ЧМ-2022,Марко Дмитрович,Неманья Радоньич,Урош Рачич,Душан Влахович,Никола Миленкович,Милош Велькович,Филип Джуричич,Ваня Милинкович-савич,Филип Младенович,Лука Йович,Филип Костич,Неманья Гудель,Дарко Лазович,Александр Митрович,Марко Груич,Сергей Милинкович-савич,Стефан Митрович,Предраг Райкович,Душан Тадич,Андрия Живкович,Арсен Венгер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители