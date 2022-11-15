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1 час назад

Состав сборной Франции на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Елена Прошина

Сборная Франции едет на мундиаль в Катаре в статусе действующего чемпиона мира. Но не все победители прошлого чемпионата, смогут сыграть на этом, из-за травм в Катар не поехали Майк Меньян, Н'Голо Канте и Поль Погба.

Состав сборной Франции на ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рамблер» рассказывает о том, кто сыграет за сборную Франции в этом году и с кем она встретится на групповом этапе.

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История выступлений Франции на Чемпионате мира по футболу

За время существования чемпионата мира по футболу сборная Франции дважды становилась победителем – в 2018 году в России и в 1998 году в родной стране, когда за команду играли нынешний тренер Дидье Дешам и будущий – Зинедин Зидан.

Сборная Франции – одна из четырех европейских команд, которая добралась до первого чемпионата мира, который проводился в 1930 году в Уругвае. Правда тогда Франция не смогла выйти в плей-офф, выиграв в первом матче группового этапа у Мексики, но проиграв в последующих Аргентине и Чили.

Удачными для команды стали чемпионаты 1958 года в Швеции и 1986 года в Мексике, когда Франця выигрывала бронзу в матах за третье место, а в 2006 году на чемпионате в Германии Франция дошла до финала, уступив победу Италии.

Тренер сборной Франции

Когда-то Дидье Дешам был капитаном сборной Франции по футболу, и в 1998 году его команда выиграла Чемпионат мира. После завершения карьеры футболиста он вернулся в сборную в 2012 году в качестве тренера и в 2018 году привел команду к победе на Чемпионате мира, который проходил в России. Вне зависимости от результатов, которых добьется или не добьется сборная Франции на мундиале в Катаре Дидье Дешам покинет пост тренера, а на его место придет знаменитый Зинедин Зидан. До этого именитый футболист и тренер уже отказал топовым клубам ради работы со сборной страны.

Состав команды

Вратари

Защитники

Полузащитники

  • Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид)
  • Юссуф Фофана («Монако»)
  • Маттео Гендузи («Марсель»)
  • Адриен Рабьо («Ювентус»)
  • Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид)
  • Жордан Верету («Марсель»)

Нападающие

С кем играет сборная Франции на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

На групповом этапе сборная Франции попала в группу D и сыграет со следующими командами:

  • Франция — Австралия, 22 ноября в 22:00
  • Франция — Дания, 26 ноября в 19:00
  • Тунис — Франция, 30 ноября в 18:00
ЧМ-2022,Жюль Кунде,Бенжамен Павар,Тео Эрнандес,Адриен Рабьо,Дидье Дешам,Кристофер Нкунку,Кингсли Коман,Рафаэль Варан,Стив Манданда,Усман Дембеле,Уго Льорис,Карим Бензема,Поль Погба,Зинедин Зидан,Антуан Гризманн,Манчестер Юнайтед,Реал,
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