Состав сборной Франции на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Сборная Франции едет на мундиаль в Катаре в статусе действующего чемпиона мира. Но не все победители прошлого чемпионата, смогут сыграть на этом, из-за травм в Катар не поехали Майк Меньян, Н'Голо Канте и Поль Погба.

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«Рамблер» рассказывает о том, кто сыграет за сборную Франции в этом году и с кем она встретится на групповом этапе.

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История выступлений Франции на Чемпионате мира по футболу

За время существования чемпионата мира по футболу сборная Франции дважды становилась победителем – в 2018 году в России и в 1998 году в родной стране, когда за команду играли нынешний тренер Дидье Дешам и будущий – Зинедин Зидан.

Сборная Франции – одна из четырех европейских команд, которая добралась до первого чемпионата мира, который проводился в 1930 году в Уругвае. Правда тогда Франция не смогла выйти в плей-офф, выиграв в первом матче группового этапа у Мексики, но проиграв в последующих Аргентине и Чили.

Удачными для команды стали чемпионаты 1958 года в Швеции и 1986 года в Мексике, когда Франця выигрывала бронзу в матах за третье место, а в 2006 году на чемпионате в Германии Франция дошла до финала, уступив победу Италии.

Тренер сборной Франции

Когда-то Дидье Дешам был капитаном сборной Франции по футболу, и в 1998 году его команда выиграла Чемпионат мира. После завершения карьеры футболиста он вернулся в сборную в 2012 году в качестве тренера и в 2018 году привел команду к победе на Чемпионате мира, который проходил в России. Вне зависимости от результатов, которых добьется или не добьется сборная Франции на мундиале в Катаре Дидье Дешам покинет пост тренера, а на его место придет знаменитый Зинедин Зидан. До этого именитый футболист и тренер уже отказал топовым клубам ради работы со сборной страны.

Состав команды

Вратари

Защитники

Полузащитники

Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид)

Юссуф Фофана («Монако»)

Маттео Гендузи («Марсель»)

Адриен Рабьо («Ювентус»)

Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид)

Жордан Верету («Марсель»)

Нападающие

С кем играет сборная Франции на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

На групповом этапе сборная Франции попала в группу D и сыграет со следующими командами: