Состав сборной Германии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Сборная Германии заслуженно считается одной из самых сильных футбольных команд в мире и является одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре. Каким составом немецкие футболисты поборются за главный приз ЧМ-2022, разбирался «Рамблер».

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Чемпионат мира по футболу в Катаре начнется 20 ноября традиционными играми групповой стадии. В период с 21 ноября по 2 декабря будут сыграны матчи в восьми группах, в каждой из которых по четыре команды. Затем по две лучшие сборные из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Четвертьфинальные матчи пройдут 9-10 декабря, полуфинальные - 13-14 декабря. А финальный матч зрители смогут увидеть 18 декабря.

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Кто едет в Катар от Германии?

Сборную Германии к нынешнему чемпионату мира готовил главный тренер Ханс – Дитер Флик. С главной футбольной командой страны он начал работать еще в 2006 году в должности ассистента тогда еще действующего тренера – Йоахима Лева. С 2021 году Флик занимает пост главного тренера немецкой команды, говорится в сообщении на сайте Katar-2022.ru.

Всего в заявку сборной на ЧМ-2022 включены 26 футболистов, в том числе трое вратарей - Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп.

В качестве защитников заявлены:

Полузащитниками на чемпионат мира едут:

Нападающие:

Юссуфа Мукоко,

Томас Мюллер,

Лерой Зане,

Серж Гнабри,

Кай Хаверц.

Шансы сборной Германии на победу

В ходе жеребьевки сборная Германии, которая является четырехкратным чемпионом мира по футболу, получила место в группе Е вместе с командами Испании, Японии и Коста – Рики.

После провального выступления на чемпионате мира 2018 года, когда немецкая команда под руководством Йоахима Лева заняла последнее место в не самой сильной группе, где помимо нее были Южная Корея, Мексика и Швеция, болельщики ожидают, что сейчас сборная выступит на все 100%.

Однако пока Германия демонстрирует не лучшую игру на международной арене. На последнем чемпионате Евро по футболу команда не вошла даже в тройку лучших. При этом эксперты отмечают, что в заявке сборной на ЧМ в Катаре есть как опытные футболисты, так и очень перспективная молодежь.

В частности, полузащитник «Баварии Мюнхен» Джамал Мусиала в сезоне 2022-2023 демонстрирует отличную игру и может стать одним из открытий текущего чемпионата, пишет Football-match24.com.

Первую игру в Катаре сборная Германии проведет 23 ноября, встретившись с командой Японии. Затем немецких футболистов ждет встреча со сборной Испании, которая пройдет 27 ноября. А 1 декабря немцы сыграют с соперниками из Коста-Рики.

Учитывая, что в одной группе со сборной Германии находится сборная Испании, немцам, однозначно, нужно брать шесть очков в играх против Японии и Коста-Рики, чтобы гарантированно выйти в play-off, отмечает metaratings.ru.