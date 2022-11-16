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1 час назад

Манчини: ЧМ без Италии – это другое

Sports.tj

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини высказался о неучастии команды на чемпионате мира в Катаре.

Манчини: ЧМ без Италии – это другое
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для нас это сложный период. Будем проводить товарищеские матчи, испытывая горечь из-за того, что не находимся на чемпионате мира. Вместе с тем мы сейчас можем задействовать новых футболистов, кое-что отработать в игровом плане.

Мы заслуживали поехать на чемпионат мира, но, к сожалению, упустили возможности, которые у нас были. Таков футбол. После большого удовлетворения (победа на Евро. – Прим.) пришло большое разочарование. Но мы уже ничего не можем с этим сделать.

Чемпионат мира без Италии – это другое. Будем стараться дальше работать правильно и исходить из того, что это не повторится. Точно так же, как мы смогли вырасти перед Евро и быть там серьезной силой, можем сделать это снова. Ребята знают это и разделяют мои ощущения», – приводит слова Манчини официальный сайт федерации футбола Италии.

ЧМ-2022,Роберто Манчини,
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