Манчини: ЧМ без Италии – это другое

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини высказался о неучастии команды на чемпионате мира в Катаре.
«Для нас это сложный период. Будем проводить товарищеские матчи, испытывая горечь из-за того, что не находимся на чемпионате мира. Вместе с тем мы сейчас можем задействовать новых футболистов, кое-что отработать в игровом плане.
Мы заслуживали поехать на чемпионат мира, но, к сожалению, упустили возможности, которые у нас были. Таков футбол. После большого удовлетворения (победа на Евро. – Прим.) пришло большое разочарование. Но мы уже ничего не можем с этим сделать.
Чемпионат мира без Италии – это другое. Будем стараться дальше работать правильно и исходить из того, что это не повторится. Точно так же, как мы смогли вырасти перед Евро и быть там серьезной силой, можем сделать это снова. Ребята знают это и разделяют мои ощущения», – приводит слова Манчини официальный сайт федерации футбола Италии.