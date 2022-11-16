Манчини: ЧМ без Италии – это другое

Чемпионат мира без Италии – это другое. Будем стараться дальше работать правильно и исходить из того, что это не повторится. Точно так же, как мы смогли вырасти перед Евро и быть там серьезной силой, можем сделать это снова. Ребята знают это и разделяют мои ощущения», – приводит слова Манчини официальный сайт федерации футбола Италии.