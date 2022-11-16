Экс-президенту Аргентины пришлось извиняться за прогноз на ЧМ

«Слова Макри показывают, что он без труда пользуется понятиями и определениями нацизма, – сказала национальный депутат Ромина дель Пла. – Он не может сказать в свою защиту, что говорил о футбольной команде и ни о чём другом, потому что существовали тысячи других способов сослаться на немецкую сборную, чтобы подчеркнуть их подготовку, если бы он хотел говорить об этом».