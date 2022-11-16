ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Названы самые дорогие сборные чемпионата мира по футболу в Катаре

Говорит Москва

Список возглавила команда Англии, говорится в обзоре Международного центра спортивных исследований.

Названы самые дорогие сборные чемпионата мира по футболу в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость этой сборной составляет 1,499 млрд евро. Второе место в списке команд с самым дорогим составом среди участников ЧМ-2022 занимает Бразилия (1,455 млрд евро). На третьей строчке расположилась сборная Франции (1,337 млрд евро). Также в топ-10, среди прочих, вошли команды Испании, Португалии, Германии и Аргентины.

Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Ранее FIFA и UEFA приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в проходящих под их эгидой соревнованиях.

ЧМ-2022,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители