Названы самые дорогие сборные чемпионата мира по футболу в Катаре

Список возглавила команда Англии, говорится в обзоре Международного центра спортивных исследований.

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Стоимость этой сборной составляет 1,499 млрд евро. Второе место в списке команд с самым дорогим составом среди участников ЧМ-2022 занимает Бразилия (1,455 млрд евро). На третьей строчке расположилась сборная Франции (1,337 млрд евро). Также в топ-10, среди прочих, вошли команды Испании, Португалии, Германии и Аргентины.

Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.