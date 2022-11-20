Чемпионат мира по футболу 2026: где и как пройдет

Чемпионат мира по футболу в 2026 году впервые пройдет сразу в трех странах - США, Мексике и Канаде. Об особенностях этого ЧМ - читайте в материале «Рамблера».

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ЧМ-2026: города, стадионы и особенности

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В FIFA уже назвали 16 городов, которые примут следующий чемпионат мира по футболу.

В США это Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Майами, Фоксборо, Атланта, Арлингтон, Канзас-Сити, Хьюстон, Филадельфия и Сиэтл.

В Канаде турнир примут Торонто и Ванкувер, а в Мексике - Мехико, Монтеррей и Гвадалахара.

Чемпионат мира по футболу в 2025 году станет самым масштабным ЧМ в истории - он рассчитан на 48 команд. Это первый мундиаль в XXI веке, который пройдет по новому регламенту.

С 1998 года в ЧМ участвовали 32 команды, делившиеся на восемь групп (по четыре в каждой). В плей-офф попадали по две сильнейшие сборные, а стадия матчей на вылет начиналась с 1/8 финала.

От Европы на турнире будет 16 участников (на ЧМ-2022 их 13). США, Канада и Мексика автоматически вышли в финальную часть турнира на правах стран-хозяек.

Особенностью ЧМ-2026 станет деление его участников на 16 групп, количество команд - по три в каждой группе. В связи с этим и стадионов тоже 16, на каждом из них сыграет одна из групп.

При этом 60 из 80 матчей (все четвертьфиналы, полуфиналы и финал) – состоятся в США.

В Нью-Йорке для ЧМ задействуют «Метлайф Стэдиум», построенный в 2010 году за 1,6 миллиарда долларов. Вместимость арены - 82 566 человек.

В Лос-Анджелесе чемпионат мира по футболу примет «Соу-Фай Стэдиум». Его открыли в 2020-м, на строительство ушло около шести миллиардов долларов. «Соу-Фай Стэдиум» способен принять более 70 тысяч зрителей.

Zuma/ТАСС

В Майами ЧМ пройдет на арене «Хард Рок Стэдиум», где обычно играют и в соккер, и в американский футбол, и в бейсбол с лакроссом. На «Хард Рок Стэдиум» часто проходят концерты, там выступали Пол Маккартни, Элтон Джон, Мадонна и многие другие.

Атланта примет ЧМ на своем необычном стадионе «Мерседес-Бэнц Стэдиум». В зависимости от того, в каком виде спорта соревнуются на арене, ее вместительность меняется от 40 до 70 тысяч человек. Стадион предлагает зрителям 1800 точек доступа Wi-Fi скоростью 80 гигабит в секунду. У «Мерседес-Бэнц Стэдиум» есть собственное приложение с чат-ботом, куда можно написать, если ты потерялся или появились какие-то вопросы.

Под крышей стадиона разместили 360-градусный гало-экран - самый большой из размещённых на спортивных аренах в мире. Площадь экрана - около 5800 квадратных метров, он хорошо виден болельщикам на любых местах.

Стадион с самыми живописными окрестностями ждет болельщиков в мексиканском Монтеррей. Арена «Эстадио Бе-бе-уве-а» вместимостью 53,5 тысячи зрителей построена у подножья горы Серро-де-ла-Силья.

ЧМ-2026: критика и скандалы

За возможность принять чемпионат мира по футболу в 2026 году с тройкой стран боролось Марокко. Выбор был сделан по итогам открытого электронного голосования делегатов Конгресса FIFA, прошедшего во время ЧМ-2018 в Москве.

Заявку Марокко тогда поддержали 65 делегатов, а объединенную заявку трех стран - 134.

После этого мексиканские СМИ обвинили США и FIFA в заговоре. По их версии, президент FIFA Джанни Инфантино получил свою должность с помощью американцев - экс-глава Федерации футбола США Сунила Гулати голосовал за Инфантино, по слухам, он пытался повлиять на некоторых коллег.

Zuma/ТАСС

Однако эксперты отмечали, что Марокко просто-напросто уступало США, Канаде и Мексике по готовности стадионов (на момент отбора в 2018 году два стадиона в стране строились и семь арен лишь планировалось построить), а также по развитию транспортной и отельной инфраструктуры.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков называл глупым решение проводить ЧМ сразу в трех странах. Он отмечал, что речь идет о больших расстояниях, разных законах, разных валютах и разных принципах организации.