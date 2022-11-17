В истории с бойкотом ЧМ в Катаре оказался замешан российский газ

Самые жёсткие протесты – от фанатов в Германии. Но в истории замешан и российский газ.

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Чемпионат мира в Катаре с момента победы катарской заявки на выборах вызывал бурные обсуждения футбольного сообщества. В первую очередь потому, что право на проведение самого престижного спортивного события получила страна без футбольной истории и с сомнительной репутацией в области прав человека. В течение 12 лет не раз поднимались вопросы чистоты победы Катара, обсуждались ситуации с рабочими, отношением к женщинам, представителям ЛГБТ-сообщества и в целом того, что турнир впервые пройдёт зимой, вразрез с традициями. А правозащитники призывали к бойкоту турнира, указывая на массовые нарушения на стройках.

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За несколько недель до старта чемпионата мира призывы усилились: в европейских медиа увеличилось количество статей с критикой Катара, а в социальных сетях начали появляться кровавые карикатуры и аккаунты «Boycott Qatar» («Бойкот Катару»).

Выступления против турнира вышли и на футбольные трибуны – болельщики в разных странах в последних турах вывешивали на сектор различные баннеры, посыл которых един: бойкотировать чемпионат мира в Катаре.

Массовые протесты на стадионах: «15 000 смертей, 5760 минут футбола»

Протестное движение получило название «Бойкот Катару-2022» – у него даже есть официальные представители, которые дают комментарии СМИ. Один из них – Стефан Ширмер – говорил Еuronews, что он «вместе с другими волонтёрами участвует в кампании по привлечению внимания общественности к спорному решению о присуждении чемпионата мира Катару».

Протестная волна сильнее всего ощутима в Германии: некоторые местные бары отказались показывать матчи ЧМ, а болельщики различных клубов Бундеслиги использовали финальные игры перед стартом ЧМ для выражения своей позиции. В Дортмунде болельщики на фанатской трибуне развернули баннер с надписью «Бойкот Катару-2022», расположив рядом много мелких плакатов, на одном из которых читается «больше мёртвых, чем минут игры».

«Человеческая катастрофа», «Тысяча погибших за чемпионат мира» и «Ни один фанат «Герты» не должен смотреть чемпионат мира» – с такими баннерами пришли на матч болельщики «Герты».

Фанаты «Баварии» тоже поучаствовали в массовой акции немецких трибун: «15 000 смертей, 5760 минут игры. Позор!»

Болельщики мёнхенгладбахской «Боруссии» вывесили баннер с надписью «ФИФА – мафия». Фанаты «Ганновера» пошли ещё дальше и заявили, что у сборной Германии «кровь на бутсах». «То, что вы видите на стадионах, — это просто самое эффектное заявление от болельщиков, что им не нужен этот преступный чемпионат мира», – заявил один из представителей протестного движения.

В «Твиттере», где действия немецких фанатов многими поддерживаются, есть и критики такого протеста: некоторые пользователи называют всех бойкотирующих турнир в Катаре лицемерами.

«Будут ли эти люди, которые призывают к бойкоту ЧМ в Катаре, с тем же рвением выступать против ЧМ-2026 из-за того, что Американская Империя убивает миллионы детей, мужчин и женщин?»

«Люди, которые бойкотируют чемпионат мира в Катаре из-за отношения к мигрантам, но счастливы поехать в отпуск в Дубай?»

«Протестное движение имеет смысл, но тогда нужно относиться так же ко всем странам, кто нарушает права человека».

«А те люди, что продвигают повестку бойкотирования Катара, будут протестовать против будущих спортивных событий в США или они просто лицемеры?»

«Как же лицемерно со стороны британских политиков призывать к бойкоту Катара. Они поддержали нелегальное вторжение в Ирак, которое привело к смерти 100 000 детей. Великобритания помогла уничтожить Ливию за год до Олимпиады в Лондоне в 2012-м».

«Когда Германия, Франция и Великобритания начали искать замену российскому газу, они друг за другом побежали к Катару, чтобы провести переговоры о новых газовых сделках. Не вышло, и теперь Германия призывает к бойкоту ЧМ из-за нарушения прав человека? А что изменилось с тех пор? Бесстыжее лицемерие».

«Я был против ЧМ в Катаре, но это массовое лицемерие выводит меня из себя. Турнир-2026 пройдёт в Америке, и я уверен, что в день открытия они подорвут очередную деревню на Ближнем Востоке или в Африке. Будет кто-нибудь бойкотировать этот турнир?»

Катар обвинил Германию в двойных стандартах. Там удивлены, что страна призывает к бойкоту, но при этом хочет газ В Дохе уже который месяц отвечают на все «нападки западного мира»: местные СМИ запустили собственную кампанию по борьбе со всеми заявлениями от европейских и американских медиа. В Катаре заявляли, что видят от иностранных журналистов много клеветнических обвинений, которые «были сфабрикованы и не имеют ничего общего с правдой».

Министр иностранных дел шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани сказал Le Monde, что бóльшая часть мира с нетерпением ждёт турнира, а «атаки» совершает «очень небольшое число людей». «Реформы занимают время, и это работает в любой стране – Катар не исключение, – сказал он. – Конечно, у нас ещё есть слабые места, но мы стараемся всё изменить». Особую озабоченность в Катаре вызывали массовые протесты в Бундеслиге, а также заявление министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, в котором она призвала присуждать право проведения чемпионата мира в соответствии с определенными стандартами, такими как «соблюдение прав человека и принципов устойчивого развития». В Катаре это восприняли как прямой удар по стране, а также связали протестную активность в Германии с положением дел в энергетической политике.

Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани, министр иностранных дел Катара:

«Очень жаль, когда политики пытаются оставить свой след и набрать очки за наш счёт. Нас раздражают двойные стандарты. С одной стороны, правительство Германии дезинформирует население своей страны. С другой стороны, у немецких политиков нет никаких проблем с Катаром, когда речь заходит об энергетическом партнерстве и инвестициях… Или о спасении граждан Германии из Афганистана. Забавно, когда такой тон звучит в странах Европы, которые называют себя либеральными демократиями. Честно говоря, это звучит очень высокомерно и по-расистски».