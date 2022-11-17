За кого будут болеть русскоязычные болельщики на ЧМ-2022?

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) в преддверии чемпионата мира по футболу – 2022, который стартует 20 ноября в Катаре, провёл исследование предпочтений среди русскоязычных футбольных болельщиков. Согласно полученным результатам, 26% опрошенных будут болеть за сборную Сербии, 23% – за команду из Аргентины.
Остальные предпочтения распределились следующим образом:
9% опрошенных предложили свой вариант – лидером стала сборная Франции, действующий чемпион мира.
Личные предпочтения респонденты обосновали так:
8% опрошенных не планируют ни за кого болеть. Главной причиной такого выбора стало отсутствие сборной России на турнире.
52% респондентов собираются смотреть почти все матчи по ТВ и следить за новостями в медиа и соцсетях. 34% посмотрят несколько матчей, об остальном почитают в СМИ. 10% будут пассивно наблюдать за происходящим в Катаре. Только 4% никак не будут следить за чемпионатом мира по футболу.
Опрос проходил на сайте Championat.com и на спортивной вертикали портала «Рамблер» с 10 по 16 ноября 2022 года, в нём приняли участие 21 464 респондента.