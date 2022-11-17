За кого будут болеть русскоязычные болельщики на ЧМ-2022?

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) в преддверии чемпионата мира по футболу – 2022, который стартует 20 ноября в Катаре, провёл исследование предпочтений среди русскоязычных футбольных болельщиков. Согласно полученным результатам, 26% опрошенных будут болеть за сборную Сербии, 23% – за команду из Аргентины.

Фото: Чемпионат Чемпионат

Остальные предпочтения распределились следующим образом:

Бразилия — 10%;

Германия – 8%;

Португалия – 7%;

Англия – 4%;

Испания – 3%;

Хорватия – 2%.

9% опрошенных предложили свой вариант – лидером стала сборная Франции, действующий чемпион мира.

Чемпионат

Личные предпочтения респонденты обосновали так:

36% объяснили, что им хочется за кого-то болеть, потому что на турнире нет их любимой команды;

29% отметили, что всегда поддерживают выбранную сборную на крупных турнирах;

19% отдали предпочтение конкретной стране из-за того, что её представляет любимый футболист;

16% респондентов нравится игра команды и её состав.

8% опрошенных не планируют ни за кого болеть. Главной причиной такого выбора стало отсутствие сборной России на турнире.

52% респондентов собираются смотреть почти все матчи по ТВ и следить за новостями в медиа и соцсетях. 34% посмотрят несколько матчей, об остальном почитают в СМИ. 10% будут пассивно наблюдать за происходящим в Катаре. Только 4% никак не будут следить за чемпионатом мира по футболу.