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1 час назад

Шакира отказалась выступать на церемонии открытия ЧМ-2022

Sports.tj

Известная колумбийская певица Шакира не выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Marca.

Шакира отказалась выступать на церемонии открытия ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, певица отказалась от выступления за несколько дней до старта турнира на фоне критики политического режима Катара, вызванной нарушением прав человека в стране.

Ранее появилась информация, что также от выступления на церемонии открытия мундиаля отказались Дуа Липа и Род Стюарт.

Напомним, Шакира является автором песни «Waka Waka», которая стала официальным гимном чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. Тогда колумбийская исполнительница выступила со своим хитом на церемонии открытия.

Чемпионат мира в Катаре стал первым турниром, который пройдет в стране Ближнего Востока. Организация мундиаля подвергалась массовой критике болельщиков и футболистов.

ЧМ-2022,Шакира,Род Стюарт,
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