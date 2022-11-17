Игрок сборной Уругвая покинул расположение команды из-за смерти матери

Голкипер сборной Уругвая по футболу Себастьян Соса покинул расположение своей команды, которая начала подготовку к первому матчу чемпионата мира в Катаре. Игрок отправится на родину из-за смерти матери. Об этом сообщает Tyc Sports.

Отмечается, что Соса вернется в команду перед первым матчем против сборной Южной Кореи, который состоится 24 ноября.

36-летний вратарь впервые сыграл за национальную команду своей страны только в этом году.

Сборная Уругвая помимо Южной Кореи в своей группе встретится с Португалией и Ганой. На прошлом чемпионате мира в России южноамериканцы дошли до четвертьфинала, где уступили будущим чемпионам — сборной Франции.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора.