Катар обвинили в подкупе игроков соперника на матче-открытии

«Катар подкупил восемь эквадорских игроков на € 7,1 млн, чтобы они проиграли матч (0:1, гол во 2-м тайме). Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили информацию. Надеемся, что это ложь. Рассчитываем, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», – написал Таха в своих соцстеях.