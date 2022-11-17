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1 час назад

Сборная Польши вылетела на ЧМ-2022 в сопровождении истребителей

Елена Прошина

Самолет, на борту которого находилась сборная Польша, направляющаяся в Катар на Чемпионат мира по футболу — 2022, до границы республики сопровождали истребители F-16. Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Сборная Польши вылетела на ЧМ-2022 в сопровождении истребителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наши футболисты едут на чемпионат мира в Катар. Их сопровождают до границы истребители F-16. Удачи!» — написал он, сопроводив текст фотографией самолета, рядом с которым летит истребитель.

Известно, что правительственный борт со сборной Польши вылетел из Варшавы в Доху в 16:30 по московскому времени.

ЧМ — 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Польши сыграет в группе C с командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.

Россию к участию в чемпионате не допустили.

ЧМ-2022,Футбол,Мариуш Блащак,
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