Сборная Польши вылетела на ЧМ-2022 в сопровождении истребителей

Самолет, на борту которого находилась сборная Польша, направляющаяся в Катар на Чемпионат мира по футболу — 2022, до границы республики сопровождали истребители F-16. Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

«Наши футболисты едут на чемпионат мира в Катар. Их сопровождают до границы истребители F-16. Удачи!» — написал он, сопроводив текст фотографией самолета, рядом с которым летит истребитель.

Известно, что правительственный борт со сборной Польши вылетел из Варшавы в Доху в 16:30 по московскому времени.

ЧМ — 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Польши сыграет в группе C с командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.