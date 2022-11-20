Сборная России провела тренировку в Ташкенте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин провел тренировку команды перед матчем с Узбекистаном. А после тренировки встретился с журналистами.
Как сообщает Центральная служба новостей, сборную покинет 24-летний нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Он сыграл в матче с Таджикистаном первый тайм.
Карпин рассказал журналистам, что провел встречу с игроком сборной Узбекистана и итальянской «Ромы» Эльдором Шомуродовым. Он ранее выступал в российской Премьер-лиге за команду «Ростов».
Отметим, что товарищеский матч между Россией и Узбекистаном пройдет 20 ноября.