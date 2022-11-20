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20 часов назад

Сборная России провела тренировку в Ташкенте

Моя Москва.онлайниещё 8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин провел тренировку команды перед матчем с Узбекистаном. А после тренировки встретился с журналистами.

Сборная России провела тренировку в Ташкенте
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Как сообщает Центральная служба новостей, сборную покинет 24-летний нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Он сыграл в матче с Таджикистаном первый тайм.

Карпин рассказал журналистам, что провел встречу с игроком сборной Узбекистана и итальянской «Ромы» Эльдором Шомуродовым. Он ранее выступал в российской Премьер-лиге за команду «Ростов».

Отметим, что товарищеский матч между Россией и Узбекистаном пройдет 20 ноября.

ЧМ-2022,Федор Чалов,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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