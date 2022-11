Глава ФИФА обвинил западные СМИ в лицемерии из-за критики ЧМ в Катаре

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обвинил западные СМИ в лицемерии из-за критики чемпионата мира в Катаре. Его слова приводит YouTube -канал The Independent.

Ранее несколько крупных изданий, среди которых были The New York Times и The Athletic, осудили выбор Катара в качестве места проведения турнира. Одной из претензий было положение рабочих-мигрантов в стране.