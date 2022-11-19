ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 ноября

Бывший министр спорта Мутко планирует посетить чемпионат мира по футболу

Газета.Ruиещё 8

Бывший министр спорта России, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что намерен посетить матчи чемпионата мира по футболу в Катаре.

Бывший министр спорта Мутко планирует посетить чемпионат мира по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конечно же, я буду смотреть этот чемпионат мира и даже не исключаю, что найду возможность побывать на нем. Если получится, то поеду, наверно, уже на матчи плей-офф", - передает слова Мутко ТАСС.

Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на "Национальном стадионе".

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее известный российский теннисист Андрей Ольховский, игравший в финале "Ролан Гаррос", в комментарии "Газете.Ru" высказался о победе россиянина Андрея Рублева над греком Стефаносом Циципасом в матче третьего тура группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в итальянском Турине.

ЧМ-2022,ЧМ по футболу,Андрей Ольховский,Андрей Рублев,Виталий Мутко,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители