Бывший министр спорта Мутко планирует посетить чемпионат мира по футболу

Бывший министр спорта России, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что намерен посетить матчи чемпионата мира по футболу в Катаре.
"Конечно же, я буду смотреть этот чемпионат мира и даже не исключаю, что найду возможность побывать на нем. Если получится, то поеду, наверно, уже на матчи плей-офф", - передает слова Мутко ТАСС.
Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на "Национальном стадионе".
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее известный российский теннисист Андрей Ольховский, игравший в финале "Ролан Гаррос", в комментарии "Газете.Ru" высказался о победе россиянина Андрея Рублева над греком Стефаносом Циципасом в матче третьего тура группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в итальянском Турине.