Катар — Эквадор: во сколько матч открытия чемпионата мира по футболу

20 ноября стартует ЧМ-2022 по футболу. В этот день состоится матч открытия турнира, в котором встретятся сборные Катара и Эквадора. Начало игры — в 19:00 мск.

В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Эксперты считают фаворитом латиноамериканскую сборную: поставить на победу Эквадора можно с коэффициентом 2.30. Шансы хозяев мундиаля оценили коэффициентом 3.60, а ничья идёт за 3.20.

Букмекеры считают, что матч Катар — Эквадор не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.40, а ТМ 2.5 идёт за 1.62.