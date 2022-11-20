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17 часов назад

Стал известен главный фаворит чемпионата мира — 2022 в Катаре

Газета.Ru

NBC Sports опубликовал рейтинг национальных сборных перед стартом чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Стал известен главный фаворит чемпионата мира — 2022 в Катаре
Фото: газета.ругазета.ру

Лидирует в списке претендентов на триумф — Бразилия. На второй строчке еще одна южноамериканская страна — Аргентина. Замыкает топ-3 — Франция.

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Также в десятку вошли национальные команды Бельгии, Англии, Нидерландов, Португалии, Германии, Испании, Дании.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят чемпионат мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что борная Бразилии является главным фаворитом ЧМ-2022 по версии портала Goal.com.

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