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11 часов назад

​Сборная Австралии потеряла форварда перед стартом чемпионата мира

Евро-футбол.Ру

Перед стартом чемпионата мира сборная Австралии лишилась одного из своих футболистов. Из-за травмы колена на мундиале не выступит 29-летний форвард Мартин Бойл. На клубном уровне этот игрок представляет шотландский «Хиберниан».

​Сборная Австралии потеряла форварда перед стартом чемпионата мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В срочном порядке в ряды национальной сборной Австралии был вызван 21-летний Марко Тилио. Этот вингер представляет «Мельбурн Сити».

Напомним, что сборная Австралии на групповой стадии чемпионата мира встретится с национальными командами Франции, Дании и Туниса.

Чемпионат мира будет открывать матч между сборными Катара и Эквадора. Не пропустите текстовую трансляцию.

ЧМ-2022,Футбол,Мартин Бойл,
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