​Сборная Австралии потеряла форварда перед стартом чемпионата мира

Перед стартом чемпионата мира сборная Австралии лишилась одного из своих футболистов. Из-за травмы колена на мундиале не выступит 29-летний форвард Мартин Бойл. На клубном уровне этот игрок представляет шотландский «Хиберниан».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

В срочном порядке в ряды национальной сборной Австралии был вызван 21-летний Марко Тилио. Этот вингер представляет «Мельбурн Сити».

Напомним, что сборная Австралии на групповой стадии чемпионата мира встретится с национальными командами Франции, Дании и Туниса.