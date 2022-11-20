ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
9 часов назад

Женам футболистов запретили носить мини-юбки на Чемпионате мира в Катаре

Газета.Ru

Женам и подругам футболистов запретили носить короткие юбки и открытые топы на Чемпионате мира 2022 в Катаре. Об этом сообщает Daily Mail.

Женам футболистов запретили носить мини-юбки на Чемпионате мира в Катаре
Фото: Газета.руГазета.ру

Подругам трех английских футболистов пришлось выложить из чемоданов привычные обтягивающие платья и короткие юбки, и обратиться за помощью к стилисту, чтобы подобрать более скромные наряды для поездки на Чемпионат мира по футболу в Катар. Персональный стилист Конни Джонс из Манчестера собрала гардероб девушке защитника сборной Англии Люка Шоу Ансуке Сантос, девушке центрального нападающего Джона Стоунса Лив Нейлор и невесте полузащитника Маркуса Рэшфорда Люсии Лой.

Теперь вместо привычных для девушек мини-юбок и коротких топов с глубоким декольте, с собой в Катар они возьмут длинные платья с закрытыми руками и юбки в пол. Стилист также посоветовала подругам игроков брать с собой на матчи объемные шарфы и платки от Gucci или Hermes, чтобы прикрывать ими шею и плечи.

ЧМ-2022,Маркус Рэшфорд,Люк Шоу,Джон Стоунс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители