Женам футболистов запретили носить мини-юбки на Чемпионате мира в Катаре

Женам и подругам футболистов запретили носить короткие юбки и открытые топы на Чемпионате мира 2022 в Катаре. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Подругам трех английских футболистов пришлось выложить из чемоданов привычные обтягивающие платья и короткие юбки, и обратиться за помощью к стилисту, чтобы подобрать более скромные наряды для поездки на Чемпионат мира по футболу в Катар. Персональный стилист Конни Джонс из Манчестера собрала гардероб девушке защитника сборной Англии Люка Шоу Ансуке Сантос, девушке центрального нападающего Джона Стоунса Лив Нейлор и невесте полузащитника Маркуса Рэшфорда Люсии Лой.