Нужно срочно менять жеребьёвку.

В матче открытия чемпионата мира — 2022 встречались Катар и Эквадор, победу одержали южноамериканцы — 2:0. Несмотря на два забитых гола, игру нельзя назвать яркой и запоминающейся. Особенно на фоне матча открытия ЧМ-2018 в России, когда команда Станислава Черчесова эффектно разгромила Саудовскую Аравию — 5:0. Кажется, ФИФА пора изменить правило определения первой игровой пары на турнире — ради интриги, повышения зрительского интереса и громкой вывески.

Первый матч ЧМ должен быть особенным. В Катаре всё наоборот

Италия, Испания, Германия, Франция — вот лучшие сборные последних четырёх чемпионатов мира. Ну и разве не круто отдать дань действующему чемпиону? Чтобы он открывал новый турнир. В случае его непопадания на соревнования, место легко может занять финалист. Это и статусно, и красиво, и вызовет куда больше интереса.

Первый матч чемпионата мира по футболу — совершенно особый. Как и последний. Нельзя, чтобы турнир открывали игрой одного из слабейших участников. Ну или с ним на поле должна выйти топ-сборная: например, из первой десятки рейтинга ФИФА. Как вы понимаете, Эквадор туда не входит (он лишь 44-й). Нам просто повезло, что Россия разгромила Саудовскую Аравию и вся страна тогда знатно кайфанула. Могло случиться подобное произошедшему в Катаре: сборная из четвёртого десятка рейтинга победила команду с Ближнего Востока. Естественно, не топовую — таковых там просто нет. И тогда об изменении подхода к матчу открытия мы бы заговорили ещё четыре года назад.

До 2002-го первым на ЧМ играл чемпион. Верните это!

А ведь были времена, когда чемпион мира открывал турнир. Последний раз такое случалось в 2002 году в Японии и Южной Корее: Франция встретилась с Сенегалом. Игра определённо запомнилась, ведь французы проиграли! Ну разве не круто? Да, в этом случае мы получили двойное комбо (чемпион мира + его поражение), но на постоянку хватило бы и одного условия.

Как ФИФА улучшить матчи открытия? Вот несколько советов на выбор: