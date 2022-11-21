Азмун заявил о готовности сыграть 90 минут с Уэльсом на ЧМ-2022

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун после поражения от Англии (2:6) в матче первого тура группы В на ЧМ 2022 рассказал о своем физическом состоянии.
Футболист появился на поле на 77 й минуте.
— Чувствую себя уже нормально после травмы. Когда смогу провести 90 минут? Думаю, что уже в следующем матче. Все будет хорошо, — сказал Азмун Sport24.
Следующий матч на групповом этапе сборная Ирана проведет против команды Уэльса 25 ноября.
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