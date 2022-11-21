Азмун заявил о готовности сыграть 90 минут с Уэльсом на ЧМ-2022

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун после поражения от Англии (2:6) в матче первого тура группы В на ЧМ 2022 рассказал о своем физическом состоянии.

— Чувствую себя уже нормально после травмы. Когда смогу провести 90 минут? Думаю, что уже в следующем матче. Все будет хорошо, — сказал Азмун Sport24.

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