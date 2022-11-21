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3 часа назад

Форвард сборной Ирана Азмун заявил о готовности сыграть 90 минут с Уэльсом на ЧМ-2022

Матч ТВиещё 70

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун после поражения от Англии (2:6) в матче первого тура группы В на ЧМ 2022 рассказал о своем физическом состоянии.

Азмун заявил о готовности сыграть 90 минут с Уэльсом на ЧМ-2022
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Футболист появился на поле на 77 й минуте.

— Чувствую себя уже нормально после травмы. Когда смогу провести 90 минут? Думаю, что уже в следующем матче. Все будет хорошо, — сказал Азмун Sport24.

Следующий матч на групповом этапе сборная Ирана проведет против команды Уэльса 25 ноября.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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