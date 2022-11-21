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13 часов назад

Каннаваро: «Очень грустный чемпионат мира»

Евро-футбол.Ру

Обладатель «Золотого мяча» 2006 года, Фабио Каннаваро, расстроен тем, что начавшийся в Катаре чемпионат мира проходит без итальянской сборной. «Скуадра адзурра» сенсационно проиграла в стыковочных матчах Северной Македонии, эта трагедия для итальянского спорта произошла 24 марта. И пропускает второй чемпионат мира кряду, причем в статусе чемпиона Европы.

Каннаваро: «Очень грустный чемпионат мира»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

- Это горький чемпионат мира, грустный, мне жаль новые поколения детей, которые не увидят матчи сборной Италии на чемпионатах мира, не вырастут на них, как мы. Я помню себя маленьким, как Дино Дзофф поднимал над головой Кубок мира, после того, как Италия обыграла ФРГ, - цитирует слова Каннаваро ITASportPress.

ЧМ-2022,Фабио Каннаваро,
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