Каннаваро: «Очень грустный чемпионат мира»

- Это горький чемпионат мира, грустный, мне жаль новые поколения детей, которые не увидят матчи сборной Италии на чемпионатах мира, не вырастут на них, как мы. Я помню себя маленьким, как Дино Дзофф поднимал над головой Кубок мира, после того, как Италия обыграла ФРГ, - цитирует слова Каннаваро ITASportPress.