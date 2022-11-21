Катар отказался принять немецкий спецборт с ЛГБТ-символикой

Катарские власти отказали в приеме специального самолета сборной Германии, поскольку на фюзеляже авиалайнера был нанесен лозунг ЛГБТ. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил арабский портал Mqalaty.

Фото: DPA/TACC DPA/TACC

Как уточняется, причиной отказа послужил тот факт, что на борту лайнера авиакомпании Lufthansa изображены мужчины. Власти исламского государства связали его с пропагандой гомосексуализма, которое недопустимо в стране.

В связи с этим самолету германской сборной пришлось вылететь в Оман, откуда немецкие спортсмены вернулись в Катар на самолете местных авиалиний, сообщают «Известия».

Помимо этого, капитану футбольной сборной Англии Харри Кейну запретили носить капитанскую повязку One Love на чемпионате мира в Катаре. До этого некоторые национальные футбольные команды присоединились к акции One Love на мундиале в поддержку инклюзивности и против дискриминации.