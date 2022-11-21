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11 часов назад

СМИ: Катар отказался принять самолет сборной ФРГ из-за ЛГБТ-символики

Вечерняя Москва

Катарские власти отказали в приеме специального самолета сборной Германии, поскольку на фюзеляже авиалайнера был нанесен лозунг ЛГБТ. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил арабский портал Mqalaty.

Катар отказался принять немецкий спецборт с ЛГБТ-символикой
Фото: DPA/TACCDPA/TACC

Как уточняется, причиной отказа послужил тот факт, что на борту лайнера авиакомпании Lufthansa изображены мужчины. Власти исламского государства связали его с пропагандой гомосексуализма, которое недопустимо в стране.

В связи с этим самолету германской сборной пришлось вылететь в Оман, откуда немецкие спортсмены вернулись в Катар на самолете местных авиалиний, сообщают «Известия».

Помимо этого, капитану футбольной сборной Англии Харри Кейну запретили носить капитанскую повязку One Love на чемпионате мира в Катаре. До этого некоторые национальные футбольные команды присоединились к акции One Love на мундиале в поддержку инклюзивности и против дискриминации.

Также во время мундиаля под запрет попало распитие алкогольных напитков. Так, в Катаре запретили продажу пива на всех восьми стадионах, которые примут футбольные матчи.

ЧМ-2022,Харри Кейн,Lufthansa,
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