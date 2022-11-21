«Аль-Каида» раскритиковала Катар за проведение ЧМ-2022

Боевики «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России) обвинили Катар в привлечении «аморальных и развратных людей» на полуостров и призвали мусульман игнорировать чемпионат мира по футболу. Об этом пишет «Чемпионат».

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Чемпионат мира по футболу в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря. Сначала болельщиков ждут матчи группового турнира и 1/8. Затем, 9-10 декабря, пройдут четвертьфинальные матчи, а 13-14 декабря – полуфинальные. Финальный матч зрители смогут увидеть 18 декабря. Турнир открыла встреча Катара и Эквадора, которая закончилась 20 ноября со счетом 0:2 в пользу гостей.

«Аль-Каида» в своем заявлении обвинила Катар в «привлечении аморальных и развратных людей, гомосексуалистов, сеятелей коррупции и атеизма на Аравийский полуостров», где находятся главные святыни мусульман.

Также, по мнению террористической организации, проведение мирового футбольного первенства в Катаре служит отвлечению внимания от «оккупации мусульманских стран и их угнетения».

«Мы предостерегаем наших братьев-мусульман от наблюдения за этим событием или посещения матчей», - говорится в заявлении боевиков.