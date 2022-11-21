Семь команд отказались от радужных повязок на чемпионате мира в Катаре

"19 сентября рабочая группа, в которую входили представители KNVB, обратилась к ФИФА с просьбой использовать капитанскую повязку OneLove. Сегодня, за несколько часов до первой игры, ФИФА официально сообщила нам, что капитан получит желтую карточку, если наденет такую повязку. Также KNVB могла заплатить штраф за ношение повязки OneLove. Это противоречит духу нашего спорта", - говорится в заявлении.