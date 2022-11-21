Семь команд отказались от радужных повязок на чемпионате мира в Катаре

Национальные футбольные федерации Англии, Уэльса, Бельгии, Нидерландов, Германии, Швейцарии и Дании не будут использовать радужные повязки во время матчей чемпионата мира в Катаре. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).
"19 сентября рабочая группа, в которую входили представители KNVB, обратилась к ФИФА с просьбой использовать капитанскую повязку OneLove. Сегодня, за несколько часов до первой игры, ФИФА официально сообщила нам, что капитан получит желтую карточку, если наденет такую повязку. Также KNVB могла заплатить штраф за ношение повязки OneLove. Это противоречит духу нашего спорта", - говорится в заявлении.
4 ноября ФИФА призвала участников чемпионата мира в Катаре не втягивать футбол в политику. В организации выразили надежду, что участники турнира последуют данному примеру и не станут втягивать игру в идеологические или политические баталии.
Сборные Англии, Нидерландов и Уэльса проведут первые матчи 21 ноября. Англичане сыграют с командой Ирана (16:00 мск), сборная Нидерландов - с сенегальцами (19:00 мск), сборная Уэльса - с командой США (22:00 мск).