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7 часов назад

Тареми забил самый поздний гол в основное время матча чемпионата мира

Евро-футбол.Руиещё 7

В своем первом матче в рамках катарского чемпионата мира сборная Англии сразилась с Ираном, и уже в первой половине встречи были забиты целых три мяча. Еще три гола англичане забили во второй половине встречи, но и Иран, проснувшись, забил дважды. Оба гола записал на свой счет нападающий португальского «Порту» Мехди Тареми.

Тареми забил самый поздний гол в основное время матча чемпионата мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Свой второй мяч он забил с назначенного в самом конце компенсированного времени одиннадцатиметрового удара, и, как оказалось, этот гол на 102:30 стал самым поздним в истории чемпионатов мира, в основное время матча, разумеется.

ЧМ-2022,Футбол,Мехди Тареми,
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